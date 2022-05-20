شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر مشجع اسكواش يخطف الأنظار بقبلة لوالده بطل العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف شهير طارق مؤمن، نجل طارق مؤمن المصنف السادس عالمياً لرجال الاسكواش وبطل العالم السابق، ورنيم الوليلي بطلة العالم والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات سابقاً، الأنظار بعدما تم التقاط عدة صور له خلال وضعه قبله على صورة والده خلال مشاركته بإحدى بطولات الاسكواش.



شهير طارق مؤمن



شهير طارق مؤمن



شهير طارق مؤمن

من جانبها، كشفت البطلة المصرية المعتزلة رنيم الوليلي، المصنفة الأولى عالميا سابقا، عن كواليس حياتها بعد اعتزالها الاسكواش، كيفية التواصل حاليا مع زوجها.

وقالت رنيم فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "حاليا أنا متفرغة للأمومة ولا أفكر في شىء آخر ومن الوارد بعد فترة أن أفكر في الاسكواش، توقيت اعتزالي كان مناسبا، وشهير يستحوذ على كل وقتي".

وأضافت، "اخترنا اسم شهير لأننا كنا نبحث عن اسم مختلف وغير منتشر، ورغم اعتزالي لم يقل التوتر دائما تكون الأعصاب مشدودة مع مباريات طارق، وشهير يشغل كل وقتي أكثر من طارق".

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش لشهر مايو الجارى، وواصل النيوزيلاندى بول كول تربعه على صدارة تصنيف الاسكواش للشهر الثالث على التوالى، بينما جاء على فرج لاعب وادى دجلة فى المركز الثانى، وفى المركز الثالث محمد الشوربجى، وواصل مصطفى عسل لاعب الأهلي تواجده بالمركز الرابع.

واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وتقدم زاهد سالم مركزين ليستقر في المركز الثامن، وتراجع مروان الشوربجي مركزين ليحتل المركز التاسع، كما تراجع فارس الدسوقي مركزين ليحتل المركز العاشر.