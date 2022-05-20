شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات طائرة الأهلي» يخوض مرانه الأول فى تونس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي يخوض مرانه الأول فى تونس ظهر اليوم الجمعة، فى إطار بدء استعداداته للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى مطار «تونس قرطاج» صباح أمس، الخميس، فى الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، ثم استقلت الحافلة من المطار إلى مدينة قليبية، حيث تقام البطولة.

وتضم بعثة الفريق في تونس 14 لاعبة هن: شروق فؤاد، وسهيلة وفيق، ونهلة سامح، وزينة العليمي، ودعاء الغباشي، وسارة أمين، والأوكرانية بوجدانا، ومريم مصطفى، وندى وليد، وآية الشامي، ومايا ممدوح، وفريدة عسقلاني، ومريم متولي، ومي غزال.



ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من المدير الفني حمدي الصافي، وياسر صلاح المدرب العام، وأيمن فؤاد عبد السلام المدرب المساعد، ورانيا عبد العزيز مدرب الأحمال، وإيهاب حسن المدير الإداري، وأشرف عباس الإداري، وهدير وحيد طبيب الفريق، ومي محمود المحلل التقني، ومنى مراد أخصائي التدليك.