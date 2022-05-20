شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، الجمعة، معسكرا مغلقا بفندق إقامة اللاعبين بمقر النادى، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي فى الدوري المصري. ويرغب الجمل فى إقامة المعسكر قبل موعد اللقاء بـ 48 ساعة من أجل تركيز اللاعبين والابتعاد عن أى مؤشرات خارجية بجانب عمل محاضرات نظرية وتحفيزية لمواصلة صحوة الفريق الأخيرة بمسابقة الدوري العام.

ويستضيف الإسماعيلي فريق البنك الأهلي عصر الأحد المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، فى الجولة العشرين من عمر المسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي نجح فى الفوز على المصري البورسعيدي وسيراميكا خلال آخر مباراتين تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حمزة الجمل، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة.