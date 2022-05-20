مهاجم المصرى ينضم لقائمة منتخب مصر للشباب تحت 19 عامًا

القاهرة - سامية سيد - تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطرها من خلاله باستدعاء محمد علاء الظريف، مهاجم فريق المصري تحت 19 عامًا “2003” لمعسكر منتخب الناشئين للفئة العمرية ذاتها بقيادة محمود جابر، والذى يقام بأحد فنادق القاهرة اعتبارًا من غدٍ السبت ولمدة ثلاثة أسابيع.

محمد علاء الظريف يجيد اللعب في جميع مراكز خط الهجوم ، وقد سبق تصعيد اللاعب للانضمام لتدريبات الفريق الأول بقيادة معين الشعباني لمرات عديدة خلال الموسم الحالي وذلك بناء على ترشيح من الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين.

ويستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام على استاد برج العرب، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة حصدها الفريق البورسعيدي بعد الفوز في 4 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبو المصري 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً.