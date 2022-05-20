شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يجتمع مع 10 لاعبين فى الإسماعيلى قبل مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، على عقد جلسات مستمرة مع عددا من اللاعبين على هامش مرانه الجماعي، على رأسهم باهر المحمدي ومحمد هاشم وعصام صبحي وعمرو الحلواني ومحمد عادل ومحمد نصر ووجيه عبد الحكيم ومحمد بيومي بالإضافة إلى الصاعدان عبد الله محمد وحسن صابر.

يأتي ذلك فى إطار سياسة الجهاز الفني للفريق، بعمل جلسات مستمرة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم لمواصلة الانتصارات المحلية لتصحيح مساره بجدول المسابقة المحلية الذى لا يليق بإسم الإسماعيلي وشعبيته الكبيرة.

كما يهدف أعضاء الجهاز الفني للدراويش، لإيقاف المران أكثر من مرة لتعديل الوضعيات الفنية للاعبين ولتصحيح بعض الأخطاء.

ويواصل الإسماعيلي تدريباته الجماعية فى الوقت الحالي، تحضيرا لملاقاة البنك الأهلي عصر الأحد المقبل فى الأسبوع الـ 20 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك على ملعبه بالإسماعيلية.