حارس الزمالك السابق لمصراوي: "شلت ليلة مش بتاعتي".. وأعتذر للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

كشف عمر صلاح، حارس الزمالك السابق وسموحة ومنتخب مصر الأولمبي الحالي، كواليس رحيله عن القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه يعتذر للأهلي وجماهيره.

وقال عمر صلاح في تصريخات خاصة لمصراوي: "الزمالك بيتي وتواجدت بصفوفه لمدة لا تقل عن 10 سنوات، شاركت في أوقات صعبة وتعرضت لظروف لا يتحملها أحد، ولكني كنت أتحمل ذلك حبا في النادي وجماهيره، ولكن في النهاية لم يقدروا ذلك".

وأضاف: "كان لابد من الفوز في مباراة الجونة، وكما تحدثت لم أتدرب مع الحراس طوال الموسم، وطلبوا مني المشاركة في المباراة بسبب إصابة جنش وعماد السيد وقتها، قدمت مباراة جيدة ولم أخطئ سوى في كرة الهدف فقط، وأنقذت أكثر من هجمة خطيرة، بالإضافة إلى أن قبل المباراة كنت أعلم أن النادي سيستغنى عني بنهاية الموسم".

وأكمل: "صدر قرار برحيلي مع عماد السيد قبل مباراة الجونة وعلمت ذلك وهذا شغل تفكيري كثيرا في ذلك الوقت، ورحيلي عن نادي الزمالك كان حب وكره، قال لي شخص إن هناك مسؤول في إحدى الجلسات قال (أنا مش بحب عمر وهمشيه آخر السنة)، وبعدها تأكدت من ذلك، تم ذبحي في الزمالك (وشلت ليلة مش بتاعتي)".

وتابع: "تلقيت اتصالا من أحد وكلاء اللاعبين يبلغني بأن الزمالك استغنى عني لصالح سموحة وكنت لا أعلم ذلك وقتها، ولم يتحدث معي أحد من مسؤولي النادي، علمت أنني كنت ضمن صفقة أبو جبل".

وأوضح: "أنا حتى الأن لم أحصل على باقي مستحقاتي من الزمالك ولم أوقع على الاستغناء الخاص بي حتى الآن، بعض الأشخاص طلبوا مني شكوى الزمالك للحصول على مستحقاتي ولكني رفضت ذلك".

وأتم عمر صلاح تصريحاته بالحديث عن شيء ندم عليه قائلا: "أوجه اعتذاري لجماهير الأهلي، لأنني بعد الفوز بالكونفدرالية التقط بعض الأشخاص فيديو لي مع جماهير الزمالك كنت أهاجم النادي الأهلي، ولكني كنت صغيرا وندمت بعدها على ذلك، وقررت لم أفعل ذلك مجددا طوال حياتي".