بتصويت الجمهور.. صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب من رابطة المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022 بتصويت الجماهير، بتواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وجاء اسم محمد صلاح في القائمة المختصرة لحصد الجائزة هذا الموسم حيث ينافس خمسة لاعبين وفقا لما أعلنته الرابطة.

ويتنافس صلاح مع كل من ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، كيفن دي بروين وفيل فودين ثنائي مانشستر سيتي، كونور كالاجر لاعب كريستال بالاس، وديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة (PFA Fans of the Year) يوم 31 مايو الجاري.

وكان صلاح فاز بالجائزة التي تمنح من قبل الجماهير في الموسم الماضي 2020/2021، كما سبق له الحصول على الجائزة في أول مواسمه مع ليفربول 2017/2018.

يُذكر أن محمد صلاح يتفوق على جميع اللاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من حيث التسجيل والصناعة، حيث أحرز 22 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 34 مباراة لعبها حتى الآن.

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