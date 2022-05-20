"لا يريد المخاطرة".. كلوب يوضح حالة صلاح قبل مواجهة ولفرهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن محمد صلاح لاعب "الريدز" قد يشارك مع الفريق في مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لا يريد القيام بأي مخاطرة تعرقل عملية تعافيه من الإصابة.

وكان صلاح تعرض لإصابة في مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي، وغاب بسببها عن المباراة الماضية أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون (الأحد) في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتجه إلى العاصمة الفرنسية باريس للقاء ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ولفرهامبتون: "جميع المصابين يبدون بجالة جيدة، مو لا يريد أن يقوم بأي مخاطرة، لا يوجد شك في ذلك".

وأضاف: "الحل هو أنه يمكنهم اللعب في نهاية الأسبوع (أمام ولفرهامبتون) أو على الأقل كبدلاء".

وتابع: "لقد كان موسما صعبا ولكنه رائع، ومن دواعي سروري أن أكون جزءا من هذا الموسم، يوم 29 مايو سيكون يوما رائعا".

وعن موقف اللاعبين القريبين من الرحيل قال كلوب: "لا أريد أن أرى أي شخص يغادر ولكن هذه هي الحياة، لم يأتني أحد وقال إنه يريد الرحيل، وهذا ليس الوقت المناسب للحديث عن هذه الأمور".

وأتم: "ليس لدي أي فكرة عمّن يريد الرحيل في الوقت الحالي، لكن إذا جاءني أحدهم وقال إن لديه نادٍ يريد الانضمام إليه، فسوف نتحدث مع النادي بخصوص العرض".