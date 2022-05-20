أحمد مرتضى: ما يحدث في الزمالك هو إرث عام مضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادي قادر على تعويض أي لاعب يرحل عن صفوف الفريق، مشيرا إلى أن النتائج السلبية التي يمر بها الفريق سببها إرث عام مضى.

وكان الزمالك أهدر ست نقاط في آخر مباراتين بعد الخسارة أمام إنبي وطلائع الجيش في بطولة الدوري التي يسعى للاحتفاظ بلقبها بعد التتويج بالنسخة الماضية.

وقال أحمد مرتضى، في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN TV": "أي لاعب في الزمالك أياً كان اسمه يمكن تعويضه".

وأضاف: "ما يحدث في الزمالك حاليا هو إرث عام مضى شهد الكثير من التخبط، هناك بعض المراكز ليست موجودة في الفريق دون الدخول في تفاصيل، ولم يتم تعويضها بشكل جيد".

وتابع: "المنافسة في الدوري المصري لا تزال مستمرة والزمالك في المركز الأول حاليا، وأعتقد أننا قد نحصل على لقب البطولة".

وشدد: "حصلنا على موافقة لخوض المباريات المقبلة في الدوري على ملعب الدفاع الجوي بدلا من إستاد القاهرة بدءً من المباراة المقبلة".

وأتم أحمد مرتضى قائلا: "رئيس النادي أعلن موقف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم ولا أريد الحديث عن لاعب بعينه، وننتظر حتى نهاية الموسم وسنتعاقد مع الصفقات التي يحتاجها الفريق ونحضر لذلك في الفترة الحالية".

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس مصر 2020/2021 على ملعب إستاد المقاولون العرب.