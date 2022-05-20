الامارات | السويدي والعمادي أمل الغولف الإماراتي في كأس نيفرتيتي المصرية للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن السويدي والعمادي أمل الغولف الإماراتي في كأس نيفرتيتي المصرية للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن المنتخب الوطني للسيدات ممثلاً باللاعبتين حمدة السويدي وعلياء العمادي، اليوم، المشاركة الإماراتية في بطولة مصر المفتوحة للاعبات الهواة (كأس نيفرتيتي)، المقامة حتى بعد غدٍ الأحد على ملاعب "الجونة" في محافظة البحر الأحمر، بمشاركة دولية تعتبر الأوسع بتاريخ البطولة، خاصة على صعيد الاتحادات العربية والأوروبية والأفريقية والآسيوية.

وتقام منافسات (كأس نيفرتيتي) التي استهلت للمرة الأولى عام 2004، على مدار ثلاثة أيام، بمعدل 54 ضربة، وتبرز أهمية البطولة في نسختها الحالية 2022، في منح 3 لاعبات عربيات دعوة للمشاركة في الحدث الختامي من الجولة الأوروبية للسيدات أواخر العام الجاري.

وعلق المدير العام لاتحاد الإمارات للغولف، أكرم سكيك، على المشاركة النسائية الإماراتية في (كأس نيفرتيتي)، بقوله في تصريحات صحافية: "من المهم أن تستمر لاعبات المنتخب الوطني في اللعب خلال فترة الصيف، إذ تمثل المشاركة في (كأس نيفرتيتي) واحدة من العديد من الفعاليات والأنشطة التدريبية التي سيشارك فيها منتخب السيدات"، مشيراً إلى أهمية دعم الاتحاد الإماراتي لبطولات الهواة التي تقام على مساحة الوطن العربي.

وأشار سكيك إلى أهمية الاستفادة من تجارب الاحتكاك المتاحة، وقال: "الحرص على تواجد لاعبات المنتخب في مثل هذه البطولات، لما لها من فوائد إيجابية عديدة، أبرزها البقاء في حالة تنافسية، واكتساب خبرات الاحتكاك بنخبة اللاعبات سواء على الساحتين العربية أو العالمية".

واختتم: "أشكر الاتحاد المصري للغولف على استضافة هذه البطولة، ونتمنى للاعبات الإمارات كل التوفيق في مشاركتهن المصرية".

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