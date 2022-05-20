الامارات | تعرف إلى أخر إحصائية لدخل محمد صلاح وترتيبه مع ميسي ورونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أخر إحصائية لدخل محمد صلاح وترتيبه مع ميسي ورونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل نجم كرة القدم المصرية وهداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول محمد صلاح، تواجده ضمن عمالقة الرياضة في العالم، بعد أن أحتل المركز رقم 33 بقائمة أعلى الرياضيين دخلا على مستوى العالم، وذلك بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، المتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم.

وكشفت المجلة الأمريكية في نسختها الصادرة باللغة العربية، أن دخل محمد صلاح السنوي خارج كرة القدم يبلغ 18 مليون دولار، فيما كان دخل اللاعب من كرة القدم فقط 27 مليون دولار وذلك خلال الفترة ما بين 1 مايو 2021 و1 مايو 2022، بلغ 45 مليون دولار أمريكي.

وأحتل محمد صلاح صاحب الـ 29 عاما، المركز الرابع بين أعلى الرياضيين أجرا في فئة كرة القدم، بعد ليونيل ميسي 130 مليون دولار، الذي يحتل صدارة لاعبي كرة القدم، ثم كريستيانو رونالدو 115 مليون دولار، ونيمار 95 مليون دولار، ثم جاء اللاعب محمد صلاح في المركز الرابع وتبعه لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي، بإيرادات بلغت 43 مليون دولار.

وحافظ صلاح على تواجده الدائم في صلاح صدارة هدافي "البريميرليغ" وعلى مدار 5 مواسم نجح اللاعب في التواجد بالقائمة، ويحتل صدارة الهدافين حتى الأن برصيد 22 هدفا، وفي المجمل أحرز النجم المصري 30 هدفا بجميع البطولات منذ انطلاق الموسم الحالي، وقدم 16 تمريرة حاسمة، في 49 مباراة.

وطبقا لتقرير "فوربس"، فإن ميسي يحتل صدارة قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم، يليه نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس بـ121.2 مليون دولار، ومن بعدهما يأتي كريستيانو ثالثا ونيمار رابعا، ثم نجوم كرة السلة الأمريكية ستيفن كاري الخامس بـ92.8 مليون دولار، وكيفن دورانت السادس بـ92.1 مليون، وجيانيس أنتيتكونمبو العاشر بـ80.9 مليون، وهو الرياضي الوحيد تحت سن الثلاثين، ويكمل قائمة العشرة الأوائل كل من أسطورة التنس الأرضي روجر فيدرر السابع بـ90.7 مليون دولار، والملاكم كانيلو ألفاريز الثامن بـ90 مليون دولار، ونجم كرة القدم الأمريكية توم برادي بـ83.9 مليون دولار.

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