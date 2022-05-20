موعد مباريات اليوم الجمعة

الشارقة - اميمة ياسر - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم مباريات اليوم الجمعة 20-5 في مختلف المسابقات العالمية والتي جاءت أبرزها مباراة فريق ريال مدريد أمام نظيره ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وستقام اليوم الجمعة نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بين فريقي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ونهضة بركان المغربي على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي بنيجيريا

موعد مباريات الدوري الإسباني

مباراة فريق ريال مدريد أمام نظيره ريال بيتيس، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد.

مباراة فريق رايو فاييكانو أمام نظيره ليفانتي، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب فاليكاس.

موعد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة فريق روما أمام نظيره تورينو، في تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب أولمبيكو دي تورينو معقل فريق تورينو.

موعد مباريات الدوري التركي الممتاز

مباراة فريق جالطة سراي أمام نظيره أنطاليا سبور، في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب أنطاليا أرينا معقل فريق أنطاليا.



مباراة فريق غازي عنتاب أمام نظيره ريزة سبور، في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب عنتاب ارينا معقل فريق غازي عنتاب.

موعد مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية

مباراة فريق أورلاندو بايرتس أمام نظيره نهضة بركان، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب جودسويل أكبابيو بنيجيريا.