شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. تعادل الأهلى والإسماعيلى 4/4 فى أمتع مباريات الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن فريقا الأهلى والإسماعيلى واحدة من أجمل مباريات الكرة المصرية فى مثل هذا اليوم 20 مايو 2002، حينما تعادل الفريقان بأربعة أهداف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات موسم 2001/2002.

رباعية الإسماعيلى حملت توقيع كل من محمد بركات وعمرو فهيم وإسلام الشاطر وعطية صابر، بينما جاءت أهداف الأهلى عن طريق أحمد بلال هدفين وهدف لكل من محمد فارق وعلاء إبراهيم، ليخرج كل النقاد الرياضيين ويؤكدون أن هذه المباراة هى أفضل مباريات الدورى الممتاز على مدار التاريخ.

بدأ الإسماعيلى تحت قيادة محسن صالح المباراة بتشكيل يضم: محمد صبحى فى حراسة المرمى – عمرو فهيم – عماد النحاس– إسلام الشاطر – محمد عبد الله - سيد معوض فى الدفاع – خميس جعفر – أحمد فتحى – محمد بركات فى الوسط – عبد الحميد بسيونى – محمد صلاح أبو جريشة فى الهجوم.

أما الأهلى فخاض اللقاء بتشكيل ضم: عصام الحضرى فى حراسة المرمى - هادى خشبة – وائل جمعة – شادى محمد – سيد عبد الحفيظ – محمد عمارة فى الدفاع – حسام غالى – عادل مصطفى – رضا شحاتة فى خط الوسط، وأحمد بلال ومحمد فاروق فى الهجوم.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.