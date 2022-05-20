شكرا لقرائتكم خبر عن بدون شرط جزائى.. تفاصيل عقد إيبوكا مع إنبى بعد اهتمامات الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أن عقد النيجيري جون إيبوكا، مهاجم الفريق البترولى، يتبقى فيه موسم ونصف، ولا يحتوى على شروط جزائية، لافتاً إلى أن الأندية تتفاوض مع اللاعب عن طريق وكيله.

وقال المصدر، إن إيبوكا يتقاضى من النادى البترولى 120 ألف دولار سنوياً، ما يعادل 2 مليون و200 ألف جنيه مصرى، وهو راتب قليل بالنسبة للمستوى المميز الذى ظهر عليه اللاعب وتفوق به على نجوم كبار في الدورى المصري.

وأوضح المصدر أن مسئولي إنبى عقدوا جلسة مع اللاعب خلال اليومين الماضيين، حذروه فيها من إغراءات الأندية، وطالبوه بضرورة مراجعة الإدارة حال فتح التفاوض معه من قبل أندية القمة فى الدورى حتى يكون الرحيل من خلال النادى.

وأكد المصدر أن عقد النيجيري إيبوكا سارٍ مع الفريق البترولى، ولن يكون بإمكانه الرحيل إلا بموافقة مسئولى النادى البترولى، مشيرا إلى أن اللاعب يشعر بالراحة داخل صفوف الفريق البترولى وأبلغهم بعدم رحيله إلا عن طريق موافقتهم.

وبات "إيبوكا" هدفاً للزمالك والأهلى فى الميركاتو الصيفي المقبل بعدما خطف البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى المصرى بفضل مهاراته الفنية العالية، وقدرته على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص.

وشارك إيبوكا مع الفريق البترولى بـ18 مباراة في الدورى العام نجح فى تسجيل 9 أهداف وصنع هدين، بمعدل دقائق 1562، لتلفت أرقام القاطرة النيجيرية أنظار مسئولي الأهلى والزمالك ويكثفوا من محاولاتهم لضم اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة.