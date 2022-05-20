شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفتقد خدمات فريد شوقي أمام فيوتشر لتراكم الإنذارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب فريد شوقي، لاعب وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن مباراة الفريق المقبلة أمام فيوتشر بالجولة العشرين من الدوري، لتراكم الإنذارات.
ويستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام باستاد برج العرب، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.
ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة حصدها الفريق البورسعيدي بعد الفوز في 4 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبو المصري 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً.
وعاد النادي المصري إلى التدريبات الأربعاء الماضي، عقب الهزيمة التي تلقاها أبناء بورسعيد في الجولة الماضية أمام سموحة بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.
38 يوماً لم يتذوق خلالهم النادي المصري طعم الانتصارات في الدوري العام، منذ الفوز الأخير الذي حققه على النادي الأهلي في 9 أبريل الماضي بهدف نظيف، حيث تراجع بعدها أداء الفريق البورسعيدي بشكل ملحوظ.
وبعد الفوز على الأهلي، ودع النادي المصري بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعدما فاز في مباراة الذهاب بالإسكندرية 2/1 على نهضة بركان، ثم خسر في المغرب 1/0 ليودع البطولة.
أمام في الدوري العام، فتلقى المصري 3 هزائم متتالية جاءت أمام، الزمالك بهدفين مقابل هدف، ثم المقاولون العرب بنتيجة 2/0، والإسماعيلي بنتيجة 3/2، وتعادل في الجولة قبل الماضية مع غزل المحلة بنتيجة 1/1، قبل أن يخسر من سموحة بهدفين مقابل هدف.