شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفتقد خدمات فريد شوقي أمام فيوتشر لتراكم الإنذارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب فريد شوقي، لاعب وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن مباراة الفريق المقبلة أمام فيوتشر بالجولة العشرين من الدوري، لتراكم الإنذارات.

ويستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام باستاد برج العرب، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة حصدها الفريق البورسعيدي بعد الفوز في 4 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبو المصري 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً.

وعاد النادي المصري إلى التدريبات الأربعاء الماضي، عقب الهزيمة التي تلقاها أبناء بورسعيد في الجولة الماضية أمام سموحة بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.