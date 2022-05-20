شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يصحح أخطاء دفاع فيوتشر استعداداً لمواجهة المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق فيوتشر، بقيادة على ماهر المدير الفني للفريق، تدريباته استعداداً لمواجهة النادي المصري، فى الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويعمل الجهاز الفني لفيوتشر بقيادة علي ماهر على تصحيح الأخطاء الدفاعية للفريق، بعدما استقبل فيوتشر 3 أهداف فى المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، كادت تكلف الفريق خسارة 3 نقاط ثمينة فى سباق المربع الذهبي.

وكان علي ماهر قد منح اللاعبين راحة سلبية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى مباراة الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي باستاد السلام.



جنش



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مروان محسن

ويحتل فيوتشر المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 31 نقطة، حصدها بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 9 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.

وطالب علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، نجوم الفريق، ناصر ماهر وأحمد رفعت وأحمد عاطف، بضرورة غلق ملف العروض المرتقبة لكل منهم سواء من الأهلي أو الزمالك، والتركيز في الفترة المقبلة مع الفريق.

ويطمح فيوتشر إلى المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل، حيث حدد النادي هدفه بالتواجد بين الأربعة الكبار بالدوري لضمان اللعب ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها المقبلة.