شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وإنبي فى الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة فريق الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمباراته ضد إنبي، والتي يسعى المارد الأحمر خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية للمنافسة على استعادة صدارة الدوري، مستفيدا من تعثر غريمه الزمالك الفترة الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي فى الدوري

تقام مباراة الأهلى وإنبى فى التاسعة مساء غد، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلى يتعثر فى أربع جولات بالدوري

وتعثر المارد الأحمر فى أربع جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق ومع البنك الاهلى سلبياً، ليفرط فى تسعة نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى بثنائية ومن الطلائع بهدف ليمنح الأهلى هدية جديدة.

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 34 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10 ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى غداً السبت بالدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.