شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد عاطف أحدث حلقات صراع القطبين في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مباراة بعد الأخرى يثبت أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر، جدارته بالتواجد في أكبر الأندية وتمثيل الفراعنة، بعد حالة التألق التي يعيشها اللاعب منذ بداية الموسم الجاري مع فريقه، ليصبح واحدا من أهم الأسلحة الهجومية لعلي ماهر مدرب فيوتشر، ويدخل دائرة الصراع الكلاسيكي بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة كروية لفتت الأنظار، وذلك قبل الميركاتو الصيفي المرتقب.

خلال الموسم الجاري شارك أحمد عاطف مع فيوتشر في 11 مباراة، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين، وجذب أنظار الجميع ليس بأهدافه فقط، ولكن بتحركاته المميزة داخل منطقة الجزاء.

أحمد عاطف من مواليد 21 مارس 1998 ، بدأ في نادى الساحة بسوهاج، أحد أندية الدرجة الرابعة، ومنه انضم لناشئين وادى دجلة، ثم انتقل إلى فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع.

وخلال لعبه في صفوف الساحة تلقى أحمد عاطف عرضين أحدهما من دجلة والآخر من الإسماعيلى، وذلك منذ 7 سنوات ، وكانت قيمة عرض دجلة 25 ألف جنيها فقط، ووقتها رفض مسئولي النادى السوهاجى نظرا لقلة المقابل المادى، لكن اللاعب أقنعهم أن انتقاله لدجلة يٌحسب لنادى الساحة فيما بعد، وبالفعل انتقل لناشئين دجلة، ليكون الـ 25 ألف جنيها كلمة السر فى رحلة عاطف من سوهاج لدجلة .

قبل تصعيده للفريق الأول في دجلة ، حصل على لقب هداف دورى الجمهورية برصيد 19 هدف ، و احترف في نادى ارجوتيلىس اليونانى ، وعاد منه إلى دجلة بسبب الكورونا ، وبعد نهاية الموسم تمت إعارته إلى فيوتشر .

شارك الموسم الماضى مع دجلة في 21 مباراة ، منها 19 ببطولة الدورى، واثنان بكأس مصر، ووصل رصيده من الأهداف إلى 6 وصنع اثنان .