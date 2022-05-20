شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل جلساته لتسهيل إجراءات سفر الجماهير إلى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة تسهيل إجراءات سفر جماهير الأهلي إلى المغرب أعمالها من أجل الوصول إلى حلول بشأن تنظيم رحلات تحرك الجماهير المصرية إلى المغرب لحضور المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة النهائي الإفريقي على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وتحاول لجنة تسهيل إجراءات السفر الوصول إلى حلول من أجل توفير عدد 30 طائرة تقوم بنقل الجماهير المصرية إلى المغرب سواء عن طريق رحلة اليوم الواحد من خلال السفر صباح يوم المباراة النهائية والعودة بعد انتهاء المباراة مباشرة، أو السفر قبل موعد المباراة بوقت أطول والبقاء بعض الوقت بالمغرب، وكذلك الاتفاق مع رحلات الطيران والسفارة المغربية بالقاهرة لتسهيل دخول الجماهير أراضي المملكة المغربية.

وتضاءلت فرص لحاق ثلاثى الأهلى عمرو السولية، وأليو ديانج وحمدي فتحي، فى المشاركة بمباراة إنبي المقرر لها غدا السبت والمؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في بطولة ‏الدوري الممتاز.، ليتكرر غيابهم عن الفريق بعدما غابوا عن مباراة أمس أمام البنك الأهلى التى أنتهت بالتعادل 0-0.

وخاض الثلاثى عمرو السولية، وأليو ديانج وحمدي فتحى بصحبة زميلهم أكرم توفيق جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح أمس الخميس على ملعب التتش؛ وواصل رباعي الأهلي برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابات، حيث اشتكى عمرو السولية من ‏مزق في العضلة الخلفية وخضع لبرنامج علاجي، ويواصل برنامجه التأهيلي الذي يشتمل على ‏جلسة «جيم» وتدريبات منفردة بالكرة في التتش.‏

واشتكى حمدي فتحي من ألم في الحوض ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق، ‏فيما تعرض ديانج لكدمة في الركبة خلال مشاركته في مباراة وفاق سطيف التي أقيمت بالجزائر ‏في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

ويواصل أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها مؤخرا.