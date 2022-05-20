شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب برحيل بعض لاعبيه للاحتراف والإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت إدارة نادي الزمالك برحيل بعض لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما أبدى أكثر من لاعب رغبته فى الرحيل بخلاف المستوى الضعيف الذى يقدمه لاعبى الفريق خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي أنه سيتم الموافقة علي العروض القوية التي تصل الزمالك لاحتراف بعض لاعبيه سواء علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي، مع التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين لبناء فريق قوي الموسم المقبل.

على صعيد متصل ، حصد أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك جائزة أفضل لاعب في الدوري المصري خلال شهر أبريل عبر استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين من خلال الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت بعد منافسة كبيرة مع العديد من نجوم الأندية الأخرى.

ومن المنتظر أن تقيم إدارة الرابطة برئاسة مجدي عبدالغني تكريما خاصا لأحمد سيد " زيزو " ومنحه جائزة مالية بخلاف درع الشهر كأفضل لاعب في أبريل في مستهل رحلة الرابطة تخصيص جوائز سنوية للاعبين في مسابقة بدأت الرابطة في تفعيلها اعتبارا من الموسم الجاري 2021-2022.

وظهر أحمد سيد " زيزو " بشكل مميز خلال مباريات الزمالك في بطولة الدورى الممتاز حيث تمكن من تسجيل 11 هدفا في 16 مباراة و صنع العديد من الأهداف التي ساهمت بشكل قوى من حصد الزمالك عدد كبير من النقاط وتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة.