شكرا لقرائتكم خبر عن 16 خسارة وفوزان و3 تعادلات.. أرقام حلمى طولان فى 21 مباراة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، مباراته رقم 22 أمام الأهلى، المقرر لها التاسعة والنصف مساء السبت على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري المصري الممتاز، حيث خاض طولان 21 مواجهة أمام الأحمر خلال قيادته لأندية حرس الحدود، والمصري، وبتروجت، واتحاد الشرطة، والزمالك، وسموحة، وطلائع الجيش، والاتحاد السكندري.

ولم يتمكن طولان من تحقيق الانتصار على الأهلى سوى فى مرتين فقط، الأولى خلال ولايته لحرس الحدود، وحينها فاز بثلاثية نظيفة على ملعب المكس بالإسكندرية، بمنافسات الدورى الممتاز موسم 2012-2013، بينما قاد الاتحاد للفوز على الفريق الأحمر فى المرة الثانية، بالدور الأول من موسم 2018-2019، بنتيجة 4-3.

كما شهدت مواجهات طولان مع الأهلى 3 تعادلات، حققها مع فرق حرس الحدود، والمصرى البورسعيدي، بينما تحقق التعادل الثالث بينهما حينما كان مديرًا فنيًا للزمالك.

وخسر طولان 16 مباراة أمام الأهلي، أكبرها خلال قيادته للزمالك فى عام 2013، بنتيجة (4/2)، ضمن منافسات مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بملعب الجونة، وآخرها في الجولة 13 من الموسم الماضى وانتهت بنتيجة 3-1.

وتعد محطة طولان مع حرس الحدود التى نال خلالها أكبر عدد من الهزائم أمام الأهلي، إذ خسر فى 6 مناسبات، ما يعادل نصف عدد المباريات التى خسرها أمام أبناء التتش خلال مشواره التدريبى بالكامل.

ويتطلع حلمي طولان لتقديم مستوى قوي أمام الأهلي واستغلال كبوة الفريق الأحمر الأخيرة محليا في أن تكون ضغط على لاعبيه يستغلها الفريق البترولي في محاولة تهديد مرماه، ولكنه يخشى من انتفاضة الأهلي في أن يشكل ضغط كبير على لاعبيه.