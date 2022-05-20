شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يخوض تدريباته بالقاهرة استعداداً لمباراتي غينيا و إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال علي إقامة معسكر الفريق المقبل بالقاهرة خاصة أن الفريق سيخوض مباراته الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية ،ستكون أمام غينيا يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة ، وبالتالي فضل الجهاز عدم إقامة المعسكر خارج القاهرة .

كما استقر مسؤولو منتخب مصر بالتنسيق مع اتحاد الكرة على خوض ودية يوم 14 يونيو المقبل مع منتخب كوريا الجنوبية في اطار تجهيز اللاعبين ورغبة إيهاب جلال في التعرف علي لاعبين جدد ومنحهم الفرصة للحكم عليهم والتواجد مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة .

في سياق متصل ، قال محمد شوقى، المدرب العام للمنتخب الوطنى، إن الجهاز الفني تواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى للاطمئنان على إصابته، مؤكدا أن اللاعب بخير وسيكوم بإمكانه المشاركة في معسكر الفراعنة المقبل وأكد المدرب العام لمنتخب مصر أن الجهاز الفني يشعر بالقلق بسبب مستوى الأهلى والزمالك وتراجع النتائح محليا، لافتا إلى أن اللعب للمنتخب الوطنى مختلف والدفاع عن ألوانه تختلف عن اللعب بقمصان الأندية.

وتابع شوقى: "معظم اللاعبين المحترفين تواجدوا باستمرار مع المنتخب في الفترات السابقة ولازم نبلغ الأندية باستدعاء المحترفين قبل 15 يوم من بدء المعسكر ولكن هي قائمة مبدئية من الممكن أن يتم تصفيتها".