شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى لا يرحم منافسى الأهلى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا للموسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، نتائجه الرائعة مع الأهلى بعدما أطاح بوفاق سطيف بطل الجزائر في إطار مباريات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلى مع وفاق سطيف بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل إلى النهائي بمجموعة المباراتين 6/ 2 في نتيجة كبيرة للعام الثالث على التوالي.

موسيمانى لا يرحم منافسى الأهلى

ونجح موسيمانى في قيادة الأهلى للنهائى الثالث على التوالي واقترب من تحقيق اللقب الثالث على التوالي والحادى عشر في تاريخ الأهلى، بعدما قاد الأهلى فى 3 أدوار لنصف النهائى بـ6 مباريات، فاز فى 5 مباريات وتعادل فى واحدة ولم يتذوق طعم الخسارة.

2020.. الوداد المغربى

قاد موسيمانى الأهلى لاكتساح الوداد المغربى ذهابا وإيابا في نسخة 2020 بخمسة أهداف مقابل هدف، بعدما فاز بهدفين في الذهاب في المغرب، وبثلاثة أهداف مقابل هدف في العودة بالقاهرة.

2021 الترجى

وفى العام الثانى له حقق الأهلى الفوز على الترجى التونسى ذهابا وإيابا بمجموع المباراتين 4/ 0، حيث حقق الفوز ذهابا بهدف نظيف في تونس، والفوز في الإياب 3/ 0 في القاهرة.

ويواجه الأهلى فى نهائى هذا العام فريق الوداد المغربى فى المباراة المقرر لها 30 مايو فى ملعب محمد الخامس بالمغرب، وهو الملعب الذى يحتج الأهلى على إقامة المباراة فيه من منطلق مبدأ تكافؤ الفرص.

وقاد موسيمانى النادى الأهلى في 12 مباراة إقصائية منذ توليه مهمة تدريب الأهلى خلفا للسويسرى رينيه فايلر، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة، وتويج بالبطولتين التى قاد فيهما الأهلى.