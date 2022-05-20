تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الجمعة إقامة مباريات قوية في عدة بطولات، على رأسها نهائي الكونفدرالية الأفريقية بين أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ونهضة بركان المغربي.

ويختتم ريال مدريد مبارياته هذا الموسم في الدوري الإسباني بمواجهة ضيفه ريال بيتيس في الجولة 38.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الكونفدرالية الأفريقية:

9 مساء.. أورلاندو بيراتس ونهضة بركان.. beIN Sports HD 3

الدوري الإسباني

9 مساء.. ريال مدريد وريال بيتيس.. beIN Sports HD 1