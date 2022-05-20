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تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الجمعة إقامة مباريات قوية في عدة بطولات، على رأسها نهائي الكونفدرالية الأفريقية بين أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ونهضة بركان المغربي.

ويختتم مبارياته هذا الموسم في بمواجهة ضيفه ريال بيتيس في الجولة 38.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الكونفدرالية الأفريقية:

9 مساء.. أورلاندو بيراتس ونهضة بركان.. beIN Sports HD 3

الدوري الإسباني

9 مساء.. ريال مدريد وريال بيتيس.. beIN Sports HD 1

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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