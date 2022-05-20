شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات مثيرة اليوم فى مجموعة القاهرة بالقسم الثانى.. اشتعال صراع الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الرابعة عصر اليوم الجمعة، 8 مواجهات مثيرة ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة بالقسيم الثانى، بين المصرية للاتصالات وبلبيس، الترسانة مع الداخلية، القناة مع المريخ، منتخب السويس مع الإنتاج الحربى، وادى دجلة مع بورتو السويس، بورفؤاد مع النصر، السكة الحديد مع زد أف سى، وأخيرا بتروجت مع بنها.

وحسم الداخلية صعوده للدورى الممتاز الموسم المقبل بعدما احتل صدارة مجموعة القاهرة برصيد 63 نقطة، قبل مواجهة اليوم أمام الترسانة صاحب المركز الرابع برصيد 43 نقطة في مباراة بدون دوافع بين الفريقين، إلا أن سيد عيد وطارق السيد مدربى الفريقين يأملان بإنهاء الدورى بشكل مميز.

ويتنافس الثلاثى المصرية للاتصالات ومنتخب السويس والنصر على الهروب من شبح الهبوط الذى سيطيح بأحد الأندية الثلاثة إلى القسم الثالث، وهو ما يجعل مباراتهم نارية هذا المساء، حيث يستضيف المصرية للاتصالات "العاشر برصيد 33 نقطة فريق بلبيس أحد الأندية التي ضمنت الهبوط رسميا للقسم الثانى، في حين يلتقى منتخب السويس "الحادى عشر برصيد 33 نقطة" مع الإنتاج الحربى "التاسع"، ويصطدم النصر "الثانى عشر برصيد 33 نقطة" بفريق بورفؤاد أحد الأندية الثلاثة إلى القسم الثالث.

ويلتقى السكة الحديد مع نادى زد في مباراة لتحسين النتائج والمراكز، كما يستقبل فريق بتروجت نظيره بنها، ووادى دجلة مع بورتو السويس، وأخيرا القناة مع المريخ.