شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج قياسية ومدربون رحالة.. تعرف على أبرز ظواهر الدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت الإثارة على الدوري المصري هذا الموسم، وتعددت مظاهر هذه الإثارة بين النتائج الكبيرة في المسابقة، وسياسة تدوير المدربين على الأندية، وتألق اللاعبين الأجانب على الصعيد الهجومي.

على صعيد النتائج الكبيرة سجلت بعض المباريات عددا قياسيا من الأهداف منها فوز الأهلي على الزمالك في القمة المصرية بنتيجة 5 – 3، وكذلك الاتحاد السكندري الذي كان شريكا في 4 مباريات سجلت الأعلى تهديفا، منها مباراتا سموحة في الدور الأول بنتيجة 4 – 4 وفي الدور الثاني بالهزيمة 5 – 2، وكذلك مبارياته مع سيراميكا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4 – 4، والهزيمة الأخيرة من فيوتشر 4 – 3.

كما كان لظاهرة تغيير المدربين النصيب الأكبر من الإثارة هذا الموسم، حيث أجرى 13 ناديا تغييرات على الصعيد الفني منها أندية قامت بالتبديل أكثر من مرة مثل الإسماعيلي الذي تعاقب على تدريبه 4 مدربين هم طلعت يوسف وخوان براون وحمد إبراهيم وحمزة الجمل.

المدربون أنفسهم لعبوا دور الرحالة على عدد من الأندية مثل عبد الحميد بسيوني الذي تناوب على تدريب أندية طلائع الجيش وغزل المحلة وسموحة، وكذلك تامر مصطفى الذي قاد المقاصة والجونة ومحمد عودة الذي تولى تدريب المحلة ثم المقاولون العرب، وأحمد سامي الذي رحل من سموحة لقيادة سيراميكا.

وجاء تألق بعض اللاعبين الأجانب ليخطف الأنظار خاصة على الصعيد الهجومي حيث يحتل الثنائي "مابولولو" مهاجم الاتحاد السكندري و"إيبوكا" مهاجم نادي إنبي وصافة هدافي الدوري المصري بعدما سجل كلا منهما 9 أهداف، بينما ينافسهم "مامادو انياص" لاعب المقاولون العرب برصيد 6 أهداف.

الأهداف والهدافين والمدربين كلها عوامل رفعت من وتيرة الإثارة بالدوري.. فهل تستمر هذه الظواهر لنهاية الموسم؟!