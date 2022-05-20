شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرحب ببيع أحمد ريان فى الصيف بعد قرار موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي في دراسة العروض المقدمة للحصول على خدمات أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى ألتاي سبور التركي في الموسم الحالي، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، الذي لا يمانع في تجديد إعارة اللاعب أو بيعه في الصيف المقبل حال وصول عروض جدية للحصول على خدماته.

ويواجه أحمد ريان أزمة بسبب انتهاء منافسات الدوري التركي بنهاية مايو الجاري، فيما تستمر منافسات الدوري المصري حتى نهاية أغسطس المقبل، وهو ما سيجعل مصيره معلقا، سواء في حسم مصيره مع الأهلي الذى قد ينتظر إلى نهاية الموسم الحالي، أو توفير عرض خارجي للاعب وهو ما يحتاج حل الموقف قبل نهاية منافسات الموسم المحلي الحالي.

ويعقد نادر شوقي وكيل أعمال أحمد ريان جلسة مع مسئولي النادي الأهلي من أجل مناقشة مصير اللاعب مع الفريق الأحمر وموقفهم من العودة لقائمة فريقه في الموسم الجديد أو الترحيب ببيعه أو إعارته مجددا حال وصول عروض جيدة من الخارج للتعاقد مع المهاجم الشاب.