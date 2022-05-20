شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة إنبي فى الدوري وتحذير خاص من موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة فريق الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمباراته ضد إنبي غدا السبت في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري، في المباراة التي يسعى خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على استعادة صدارة الدوري، مستفيدا من تعثر غريمه الزمالك في الفترة الأخيرة.

ويعقد بيتسو موسيماني محاضرة مع لاعبي الأهلي اليوم لشرح بعض الأمور الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في المباراة، كما يحدد القائمة التي ستخوض اللقاء والاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين من اللحاق بمواجهة الغد وكذلك شرح بعض الجمل التي ينوي تطبيقها مع تحذيرهم من خطورة بعض لاعبي إنبي وأبرزهم المهاجم جون إيبوكا.

وتضاءلت فرص لحاق ثلاثى الأهلى عمرو السولية، وأليو ديانج وحمدي فتحي، فى المشاركة بمباراة إنبي المقرر لها غدا السبت والمؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في بطولة ‏الدوري الممتاز.، ليتكرر غيابهم عن الفريق بعدما غابوا عن مباراة أمس أمام البنك الأهلى التى أنتهت بالتعادل 0-0.

وخاض الثلاثى عمرو السولية، وأليو ديانج وحمدي فتحى بصحبة زميلهم أكرم توفيق جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح أمس الخميس على ملعب التتش؛ وواصل رباعي الأهلي برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابات، حيث اشتكى عمرو السولية من ‏مزق في العضلة الخلفية وخضع لبرنامج علاجي، ويواصل برنامجه التأهيلي الذي يشتمل على ‏جلسة «جيم» وتدريبات منفردة بالكرة في التتش.‏

واشتكى حمدي فتحي من ألم في الحوض ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق، ‏فيما تعرض ديانج لكدمة في الركبة خلال مشاركته في مباراة وفاق سطيف التي أقيمت بالجزائر ‏في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

ويواصل أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها مؤخرا.