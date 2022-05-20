شكرا لقرائتكم خبر عن "إيبوكا" عازف سيمفونية ثنائيات الأفارقة بالدورى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفوق النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على معظم أفارقة الدورى المصري، بفضل أرقامه المميزة في تسجيل الأهداف وصناعتها، خصوصا على مستوى إحراز الثنائيات، بعدما نجح اللاعب في تكراراها 3 مرات منهم مرتان على حساب فريق المقاولون العرب بالتخصص.

افتتح إيبوكا أول ثنائية له في مسابقة الدورى العام بالموسم الحالي في شباك المقاولون العرب في الأسبوع الثانى قبل أن يضيف الثنائية الثانية في شباك فيوتشر في الجولة الخامسة ثم اختتم اللاعب الثنائية الثالثة في شباك ذئاب الجبل في الأسبوع 19 ليستحق إيبوكا عازف سيمفونية ثنائيات الأفارقة بالدورى.

ويحتل إيبوكا المركز الثانى في ترتيب هدافى الدورى العام برصيد 9 أهداف بالتساوى مع مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى ومروان حمدى لاعب سموحة ليلاحق أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك،على صدارة قائمة هدافى الدورى الذى يتصدرها برصيد 11 هدفا.

وبات النيجيري حون "إيبوكا"، هدفاً للزمالك والأهلى في الميركاتو الصيفي المقبل بعدما خطف البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى المصرى بفضل مهاراته الفنية العالية، وقدرته على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص.

وشارك إيبوكا مع الفريق البترولى بـ18 مباراة في الدورى العام نجح في تسجيل 9 أهداف بينما صنع هدين بمعدل دقائق 1562 لتلفت أرقام القاطرة النيجيرية أنظار مسئولي الأهلى والزمالك ويكثفوا من محاولاتهم لضم اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم المقابل المادى البسيط الذى يتقاضاه أيبوكا من النادى البترولى والبالغ 120 ألف دولار، بما يعادل 2 مليون و200 ألف جنيه مصري، إلا أنه استطاع وضع بصماته في الدورى المصرى لنال إشادة المحللين.

وفتح مسئولو نادى إنبى الباب أمام رحيل إيبوكا في الصيف بعد الأداء والمستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب موضحا أن المسئولين حددوا 3 ملايين دولار كقيمة مبدئية للتخلى عن خدمات اللاعب ،خاصة أنه نجح في التفوق على العديد من اللاعبين الأفارقة المحترفين في الدورى المصري خصوصا بصفوف القطبين.

وأكد ذات المصدر أن عقد النيجيري إيبوكا سار مع الفريق البترولى ولن يكون بإمكانه الرحيل إلا بموافقة مسئولي النادى البترولى، مشيرا إلى أن اللاعب يشعر بالراحة داخل صفوف الفريق البترولى وأبلغهم بعدم رحيله إلا عن طريق موافقتهم.