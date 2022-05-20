شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجرى تغييرات فى تشكيل الزمالك خلال المباريات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني ، لاستبعاد بعض اللاعبين من التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين مما أدي لتدهور نتائج الفريق.

ويرغب فيريرا في إراحة بعض اللاعبين لحين استعادة مستواهم وتركيزهم، وفي مقدمتهم يوسف أوباما ومحمد عبد الغني وعمر السعيد ، علي ان يتم الاعتماد علي المميزين من الناشئين في بعض مباريات كأس مصر تمهيدا للدفع بهم في مباريات الدوري.

وفى اطار مختلف واصل محمود عبد الرازق" شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك ، البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في كأس للموسم الماضي، يأتي ذلك في ظل الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية وتسببت في غيابه عن المشاركة في التدريبات و المباريات الأخيرة للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.