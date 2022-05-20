عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالإشارات.. محمد صلاح يتحدي ريال مدريد مجددا صور

الجمعة 20 مايو 2022

الخليج 365

ظهر النجم المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول الإنجليزي، في جلسة تصوير أجراها فريقه، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.



ويلعب ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 28 مايو/أيار الحالي.

والتقطت عدسات المصورين الحركات التي قام محمد صلاح في جلسة التصوير، مثل محاكاة احتفاله برفع الكأس، والإشارة لاسمه ورقم قميصه، أو الإشارة لشعار النادي، وعدد ألقابه في البطولة (6).

وظهر صلاح في الصور من جديد، كما لو كان متحديا لفريق ريال مدريد، بعدما وضع في إحدى الصور إصبعه على فمه بالإشارة الشهيرة "اصمت".

وكان صلاح أكد في أكثر من مناسبة رغبته في مواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية، والثأر من خسارة نهائي نسخة 2017-2018 أمام الفريق الملكي بنتيجة (1-3)، في لقاء شهد إصابة قوية للنجم المصري بعد تدخل من سيرجيو راموس، قائد الريال وقتها.

واستفز صلاح ريال مدريد في أكثر من تصريح، بعد وصول فريقه للنهائي، وكتب تغريدة قال فيها للفريق الملكي: "لدينا حساب قديم.. علينا تصفيته"، بعد تأهل الريال على حساب مانشستر سيتي، في الدور نصف النهائي من دوري الأبطال.

وتعرض صلاح (29 عاما) لإصابة في مواجهة تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي، لكن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أكد أنه سيكون جاهزا للمشاركة في النهائي المرتقب أمام ريال مدريد.

جدير بالذكر أن صلاح هو هداف ليفربول هذا الموسم بواقع 30 هدفا خلال 49 مباراة، وهو ثاني أفضل صانع لعب بـ16 تمريرة حاسمة، خلف زميله ترينت ألكسندر أرنولد (19).