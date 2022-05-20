شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثانى.. الداخلية متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم نادى الداخلية صعوده للدورى الممتاز الموسم المقبل بعدما احتل صدارة مجموعة القاهرة برصيد 63 نقطة بعد مرور 27 جولة من مباريات القسم الثانى، قبل مواجهات اليوم بين المصرية للاتصالات وبلبيس، الترسانة مع الداخلية، القناة مع المريخ، منتخب السويس مع الإنتاج الحربى، وادى دجلة مع بورتو السويس، بورفؤاد مع النصر، السكة الحديد مع زد أف سى، وأخيرا بتروجت مع بنها.

ترتيب جدول مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثانى قبل مواجهات اليوم..

1الداخلية 63 نقطة

2 بتروجت 49 نقطة

3 زد أف سى 43 نقطة

4 الترسانة 43 نقطة

5 بورتو السويس 43 نقطة

6 وادى دجلة 41 نقطة

7 القناة 41 نقطة

8 السكة الحديد 39 نقطة

9 الإنتاج الحربى 38 نقطة

10 المصرية للاتصالات 33 نقطة

11 منتخب السويس 33 نقطة

12 النصر 33 نقطة

13 المريخ 25 نقطة

14 بلبيس 21 نقطة

15 بور فؤاد 21 نقطة

16 بنها 10 نقاط

ويلتقى نادى الداخلية مع الترسانة صاحب المركز الرابع برصيد 43 نقطة فى مباراة بدون دوافع بين الفريقين، إلا أن سيد عيد وطارق السيد مدربى الفريقين يأملان بإنهاء الدورى بشكل مميز.

ويتنافس الثلاثى المصرية للاتصالات ومنتخب السويس والنصر على الهروب من شبح الهبوط الذى سيطيح بأحد الأندية الثلاثة إلى القسم الثالث، وهو ما يجعل مباراتهم نارية هذا المساء، حيث يستضيف المصرية للاتصالات "العاشر برصيد 33 نقطة فريق بلبيس أحد الأندية التي ضمنت الهبوط رسميا للقسم الثانى، في حين يلتقى منتخب السويس "الحادى عشر برصيد 33 نقطة" مع الإنتاج الحربى "التاسع"، ويصطدم النصر "الثانى عشر برصيد 33 نقطة" بفريق بورفؤاد أحد الأندية الثلاثة إلى القسم الثالث.

ويلتقى السكة الحديد مع نادى زد في مباراة لتحسين النتائج والمراكز، كما يستقبل فريق بتروجت نظيره بنها، ووادى دجلة مع بورتو السويس، وأخيرا القناة مع المريخ.