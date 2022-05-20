شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة مصر الدولية للسيدات للجولف بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات بطولة مصر الدولية للسيدات للجولف فى نسختها الأولى بملاعب جولف الجونة، ويتنافس فى البطولة 10 دول هى: المغرب وتونس والأردن والإمارات وقطر وروسيا وباكستان وكندا وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وتستمر البطولة على مدار ثلاثة أيام متتالية، ويديرها الحكم الدولى المغربى عبداللطيف البشارى، وتشهد البطولة مشاركة العديد من اللاعبات المتميزات الباحثات عن الحصول على لفب النسخة الاولى وكأس نفرتيتى والتأهل إلى بطولة السعودية الدولية المفتوحة للسيدات نهاية العام الجاري.

وخاضت اللاعبات التدريب الأخير الخميس على ملعب جولف الجونة، وأشادت جميع اللاعبات بملعب جولف الجونة ووصفوه بالعالمى وبأنه رائع للغاية فى ظل وجوده داخل مدينة الجونة الساحرة.