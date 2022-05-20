الامارات | لأول مرة في تاريخه.. الفيحاء بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في تاريخه.. الفيحاء بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الفيحاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على الهلال بضربات الترجيح 3 /1، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1 / 1.

وأمام حضور جماهيري كبير في ملعب الجوهرة المشعة في جدة، تقدمه الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، تقدم الهلال في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق سالم الدوسري.

وفي الدقيقة 65 نجح الفيحاء في تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه رامون لوبيز، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 / 1.

وبعد نهاية الشوطين الإضافيين للمباراة بالنتيجة ذاتها، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للفيحاء بفوزه 3 / 1 ليحقق البطولة للمرة الأولى في تاريخه ويدين بالفضل في ذلك لحارسه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش الذي تصدى إلى أربع ركلات ترجيح.

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