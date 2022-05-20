الامارات | حكام الكرة «سود البشرة» يشتكون «التمييز» ضدهم في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الكرة «سود البشرة» يشتكون «التمييز» ضدهم في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية عن أن انتقادات حادة وجهها حكام كرة قدم سمر في إنجلترا إلى الاتحاد الإنجليزي، ولجنة الحكام بالذات، متهمينها بـ«التمييز» ضدهم، ووصل بعضهم إلى وصفها بـ«تمييز عنصري»، يتعمّد إقصاءهم، وعدم منحهم فرصة ليكونوا من نخبة حكام الكرة في إنجلترا، التي تضم حالياً 40 حكماً، كلهم من البيض.وآخر حكم أسمر قاد مباريات في الدوري الممتاز كان يوريا رينيه في موسم 2008، ومن وقتها لم يظهر أي منهم في الساحة الكروية الممتازة أو دوري الدرجة الأولى.

وقالت الصحيفة إن أبرز قسمين في الدوري الإنجليزي (الممتاز والدرجة الأولى)، لا يوجد فيهما أي حكم نخبة أسمر أو من أصول آسيوية، بينما هناك هيمنة تامة للحكام البيض. وقالت إن قيادتهم للمباريات تقتصر على الدرجات الدنيا فقط. وانتقدت مجموعة حقوقية عن حكام كرة القدم السمر والآسيويين، الخطة الأخيرة للجنة الحكام في إنجلترا بتخصيص أدوار لهم، بعضها إداري والآخر فني، لكنها لم تسمح لأي منهم بأن يخوض اختبارات الترقية إلى حكام النخبة لقيادة مباريات في الدرجة الأولى والدوري الممتاز. وعلى الرغم من المطالبات المتعددة من جهات كثيرة في الآونة الأخيرة، إلا لجنة الحكام في إنجلترا لاتزال مصرّة على أنها لا تقوم بأي تمييز بين الحكام.

• 40 حكماً من النخبة في إنجلترا كلهم من «البيض».

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