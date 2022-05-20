الامارات | عميدة مدربات السلة في الإمارات تتجه إلى كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن عميدة مدربات السلة في الإمارات تتجه إلى كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتجهت عميدة مدربات كرة السلة في الإمارات، السورية هلا شحادة، والتي أحرزت 36 لقباً مع مختلف أندية السلة بالإمارات التي دربتها سابقاً، إلى دخول عالم كرة القدم جنباً إلى جنب مع السلة، وذلك من خلال الإشراف الفني على فرق «أكاديمية فاير بول» بدبي، المخصصة للمراحل السنية للجنسين، في تحدٍّ جديد لشحادة تطمح من خلاله للكشف عن المواهب في المدارس والأحياء الشعبية.

وقالت شحادة لـ«الإمارات اليوم»: «التوجه إلى الأكاديميات من بوابة (فاير بول) يؤسس لنشر رياضتي كرة القدم والسلة في الإمارات وفق مفاهيم احترافية وسط الصغار، خصوصاً السيدات واليافعات في بداية مشوارهن، وذلك من خلال تواجدي بجانب فريق عمل مختص في كلتا اللعبتين».

وأوضحت: «اتجهت برفقة الطاقم الفني السابق لسيدات نادي النصر إلى وضع اللبنة الأولى في أكاديمية (فاير بول) بدعم كبير من اتحاد السلة، قبل أن يتم إدراج كرة القدم في نشاط الأكاديمية عبر عناصر فنية مختصة ومؤهلة في اللعبة».

وأضافت: «أضع خبراتي الطويلة في عالم التدريب، خصوصاً مع النصر سابقاً، والذي حققت معه غالبية ألقابي الشخصية كمدربة، وهو ما يخدم في بناء علاقات ثقة مع لاعبي ولاعبات الأكاديمية وأولياء أمورهم، بهدف تأسيس قاعدة كبيرة من ممارسي الكرة والسلة، خصوصاً المواهب الصغيرة التي تضمها المدارس والأحياء الشعبية المجاورة القريبة من مقر الأكاديمية، والعمل على تطويرها بما يخدم في المستقبل في تشكيل رافد للدماء الجديدة للأندية الذي ينعكس إيجاباً على رفد الرياضة الإماراتية في لعبتين هما الأكثر شعبية بالدولة».

وتابعت: يرتكز نهج «أكاديمية فاير بول» على تعليم الأطفال كيفية العناية بالجسد والعقل، ومدى التأثير الإيجابي للرياضة في تقبل خيبات الأمل والخسارة، وإدراك أن النجاح يتطلب الكثير من الجهد والتدريب الجاد، قبل الانتقال التدريجي بهم إلى تلقف الأفكار الاحترافية، وأن الرياضة مهنة شأنها شأن بقية الأعمال الأخرى التي يمكن للمرء أن يبدع بها في بناء مستقبله الحياتي».

واختتمت: «نجحنا منذ إطلاق الأكاديمية صيف العام الماضي، في تأسيس فرق تشارك في بطولات محلية، خصوصاً النسائية منها، ونتطلع لمواصلة نهجي البناء والتطوير لكل فرق المراحل السنية ولكلتا اللعبتين، والمبنية على أسس صحيحة، في تسليط الضوء على المواهب الناشئة الموجودة في الدولة، القادرة على رفد الأندية بالزاد البشري من حيث الكم والنوع سواء من العناصر الوطنية أو المواليد والمقيمين».

يذكر أن شحادة بدأت مشوارها التدريبي في الإمارات من خلال نادي الشارقة، ثم شباب الأهلي، وبعد ذلك النصر، بجانب تدريبها لمنتخبات السيدات في أكثر من مناسبة خصوصاً في البطولات الخليجية.

«فاير بول» تسعى لنشر رياضتي كرة القدم والسلة.

أحرزت خلال مشوارها التدريبي في الإمارات 36 لقباً.

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