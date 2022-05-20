الامارات | البادل تنس يجذب هزاع عمار

شكرا لقرائتكم خبر عن البادل تنس يجذب هزاع عمار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف حارس مرمى الوحدة هزاع عمار، أن رياضة بادل التنس باتت تجذبه في الفترة الماضية، ونشر عمار صورة على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام» أثناء ممارسته لعبة البادل تنس مبدياً إعجابه بها إلى جانب احترافه كرة القدم في العنابي.

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