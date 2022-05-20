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الامارات | البادل تنس يجذب هزاع عمار

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف حارس مرمى الوحدة هزاع عمار، أن بادل التنس باتت تجذبه في الفترة الماضية، ونشر عمار صورة على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام» أثناء ممارسته لعبة البادل تنس مبدياً إعجابه بها إلى جانب احترافه كرة القدم في العنابي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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