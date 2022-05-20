الامارات | سلة الإمارات تطلب الصدارة الخليجية من البوابة الكويتية

شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الإمارات تطلب الصدارة الخليجية من البوابة الكويتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل المنتخب الوطني إلحاق الهزيمة الأولى بمضيفه الكويتي، وانتزاع صدارة الدور التمهيدي في مسابقة كرة السلة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، وذلك عندما يواجهه في التاسعة من مساء اليوم.

ويطمح المنتخب أمام الكويت، إلى تسجيل الانتصار الثالث على التوالي، بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على البحرين «71-66»، والسعودية «67-63»، خصوصاً أن انتصار «الأبيض» على «الأزرق» سيضمن بشكل كبير انتزاع صدارة الدور التمهيدي.

وعلى الطرف الآخر، يطلب المنتخب الكويتي مباراته الأخيرة له بالدور التمهيدي أمام الإمارات، تأكيداً لأحقيته بصدارة هذا الدور، والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، بعد تحقيق «الأزرق» لثلاثة انتصارات متتالية، بفوزه في اليوم الافتتاحي الاثنين الماضي على المنتخب القطري بواقع «77-55»، واتبعها في الجولة الثانية بالفوز على البحرين «64-57»، وآخرها أول من أمس في الجولة الثالثة على السعودية «80-66»، في جولة غاب عنها «الأبيض» لخضوعه لمرحلة الراحة، وسجلت أيضاً فوز البحرين على قطر بنتيجة «90-77».

ويحتل المنتخب الكويتي قبيل مواجهة الإمارات، صدارة الدور التمهيدي برصيد ست نقاط، بفارق نقطتين عن منتخبي الإمارات والبحرين المتشاركين بمركز الوصافة، مع مباراة أقل للأبيض، فيما يتشارك السعودي والقطري بالمركز الأخير (نقطتان)، على أن تتحدد كامل المراكز غداً في الجولة الختامية للدور التمهيدي، التي سيغيب عنها المنتخب الكويتي، وتجمع في مواجهتيها منتخب البحرين أمام السعودية، والإمارات مع قطر.

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