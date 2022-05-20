الامارات | طاقم تحكيم إماراتي في المونديال للمرة السابعة

شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم إماراتي في المونديال للمرة السابعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمس، عن اختيار طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله حسن، والحكمين المساعدين محمد الحمادي، وحسن المهري، ضمن طاقم التحكيم الذي سيدير مباريات كأس العالم «قطر 2022».

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»، باختيار طاقم التحكيم الإماراتي للتواجد في المونديال.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «تهانينا لطاقمنا المونديالي محمد عبدالله حسن، ومحمد أحمد يوسف، وحسن المهري اختيارهم ضمن حكام نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الثانية على التوالي، بعد مشاركتهم المميزة في مونديال روسيا 2018».

وتعد المرة الثانية التي يتواجد فيها الحكم محمد عبدالله حسن في كأس العالم مع الطاقم المساعد ذاته بعدما شارك للمرة الأولى في كأس العالم عام 2018 في النسخة التي استضافتها روسيا.

ويملك محمد عبدالله حسن المولود في الثاني من ديسمبر من العام 1978، سيرة حافلة في مشواره التحكيمي كونه يعد من أبرز الحكام النخبة في آسيا.

وتعد المرة السابعة التي يتواجد فيها طاقم تحكيم إماراتي في كأس العالم بعدما تواجد الحكم المونديالي السابق علي بوجسيم ثلاث مرات في كأس العالم في 1994 و1998 و2002، والحكم المونديالي المساعد السابق عيسى درويش في كأس العالم 2006 في ألمانيا، والحكم المونديالي المساعد السابق صالح المرزوقي الذي تواجد في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

وشارك محمد عبدالله حسن الذي يتواجد ضمن الحكام النخبة في قارة آسيا في العديد من البطولات الكروية المهمة من بينها إلى جانب كأس العالم 2018 مشاركته بإدارة مباريات كأس آسيا التي أقيمت في أستراليا في 2015، وكأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات بجانب كأس العالم للناشئين التي أقيمت في الإمارات عام 2013، فضلاً عن وجوده في كأس العالم للشباب تحت 23 سنة التي أقيمت في كوريا الجنوبية في 2017، وكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة التي أقيمت في تشيلي في 2015، إضافة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية التي أقيمت في الصين.

كما قاد محمد عبدالله حسن أيضاً مباراة فريقي الهلال السعودي وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في دوري أبطال آسيا 2021.

• محمد عبدالله يظهر في كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي.

علي حمد: محمد عبدالله «كفاءة».. جدير بتحكيم المونديال

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، الحكم الدولي السابق علي حمد، سعادته باختيار طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله حسن للتواجد في كأس العالم 2022، مشيراً إلى أنها المرة السابعة التي يتواجد فيها التحكيم الإماراتي في كأس العالم، واصفاً محمد عبدالله بأنه حكم صاحب كفاءة متميزة جداً في التحكيم وجدير بالتواجد في كأس العالم.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «محمد عبدالله حسن أثبت من خلال التكليفات التي تمت من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم كفاءته هو والطاقم المساعد له، ما مكنه من أن يكون ضمن الخيارات المتقدمة للتواجد ضمن حكام كأس العالم 2022»، معتبراً أن «هذا الاختيار للمرة السابعة في تاريخ التحكيم الإماراتي يثبت كفاءة الحكم الإماراتي ويمثل دائماً العلامة المضيئة في كرة القدم الإماراتية بتواجده المستمر في مثل هذه الأحداث الكروية الكبيرة».

وأضاف: «نبارك للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة هذا الإنجاز التاريخي للإمارات وللتحكيم الإماراتي، وعلى دعمه اللامحدود للحكام خلال رئاسته لاتحاد الكرة، كما أبارك أيضاً للطاقم التحكيمي تواجده للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم».

وأشاد علي حمد بتضافر جهود الجميع في هذا الخصوص من أجل التمثيل المشرف للتحكيم الإماراتي في كأس العالم، مؤكداً أنه يتمنى أن يكون حضور طاقم التحكيم الإماراتي في المونديال بشكل قوي خصوصاً أن عبدالله حسن اكتسب خبرات كبيرة.

ووصف علي حمد ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم في التحكيم الإماراتي بأنها ثقة كبيرة جداً بإسناد المباريات المهمة والمفصلية لطاقم تحكيم إماراتي خلال الفترة الماضية، وكذلك إسناد مباراة الملحق المؤهل لكأس العالم 2022 بين منتخبي نيوزيلندا وكورستاريكا في 13 يونيو المقبل.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news