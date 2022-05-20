الامارات | ليفربول يحدد اليوم التالي لـ «نهائي الأبطال» للاحتفال بإنجازات الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحدد اليوم التالي لـ «نهائي الأبطال» للاحتفال بإنجازات الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الذي لايزال ينافس من أجل الرباعية خلال هذا الموسم، أنه سيحتفل بإنجازات الموسم في اليوم التالي ليوم إقامة نهائي دوري الأبطال. ويُحسم الصراع بين ليفربول وسيتي على لقب الدوري الإنجليزي عبر المرحلة الـ38 الأخيرة من المسابقة بعد غد الأحد، بينما يلتقي ليفربول مع ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري الأبطال، المقرر في العاصمة الفرنسية باريس.

وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في 28 الجاري، ويعتزم ليفربول العودة بعدها إلى إنجلترا، للاحتفال بما قد يصبح موسماً تاريخياً له، في 29 الجاري.

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