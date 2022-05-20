الامارات | زوجة كايو كانيدو تحتفي باستاد النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة كايو كانيدو تحتفي باستاد النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت زوجة لاعب العين، كايو كانيدو، صورة لها رفقة ابنتها من داخل استاد آل مكتوم بنادي النصر، إذ كانت تُتابع مباراة العين ضد النصر في الجولة 24 من الدوري، والتي فاز فيها العين بهدف دون رد. وعمدت زوجة كانيدو التي تحرص على حضور مباريات العين على التقاط صورة للملعب، قبل دقائق من بداية المباراة، وفي مشهد مُكرر لها قبل المباريات المهمة، دون أن تنشر صورة للاعب أثناء مشاركاته.

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