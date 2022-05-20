الامارات | بن عاشور مراقباً في مونديال اليد للناشئات

شكرا لقرائتكم خبر عن بن عاشور مراقباً في مونديال اليد للناشئات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع الاتحاد الدولي لكرة اليد ثقته مجدداً في رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الآسيوي عضو لجنة القوانين والتحكيم بالاتحاد الدولي للعبة، الإماراتي صالح محمد بن عاشور، لتولي مهام المراقب الفني في منافسات بطولة العالم للناشئات (تحت 18 عاماً) التي تقام في مقدونيا الشمالية خلال الفترة من 30 يوليو حتى 10 أغسطس من العام الجاري.

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