الزمالك يهزم الأهلى 29-28 ويتوج بطلا لكأس الكؤوس الأفريقية لليد

الشارقة - اميمة ياسر - توج فرق الزمالك ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية لليد بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 29-28 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس بالنيجر

ويمتلك فريق النادى الأهلى أوراقا رابحة فى هذا اللقاء، أبرزهم إسلام حسن ومحمود نعمان المحترف الكوبى القطرى رفائيل كابوتيه والبرازيلى أكاسيو ماركيز، بينما يمتلك الزمالك أحمد الأحمر وأكرم يسرى ويحيى الدرع والحارس المخضرم كريم هنداوى.

وتعد هذه المرة الثانية التى التقيا فيها فريقا الأهلى والزمالك فى هذه المنافسة حيث كانت المرة الأولى فى نسخة عام 1985 التى أقيمت فى بورسعيد وشهدت تتويج الفارس الأبيض باللقب.

وشهد تاريخ الفريقين فى هذه البطولة حصول الزمالك على اللقب 5 مرات من قبل أعوام 1985 و2009 و2010 و2011 و2016، بينما حصد الأهلى اللقب 4 مرات من قبل أعوام 2013 و2017 و2018 و2020 قبل أن يعزز فريق الزمالك خزائنه باللقب السادس اليوم

وكان فريق كرة اليد بنادى الزمالك تأهل إلى النهائى بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى35/21 فى إطار نصف نهائى المنافسة ، بينما فاز الأهلى على بوسكو الإيفوارى 39 / 23 فى نفس الدور.