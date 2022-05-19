«الخمرة لعبت بدماغه ودايما سكران».. ميدو يرد على مرتضى منصور.. «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - يتواصل السجال بين الإعلامي أحمد حسام «ميدو»، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشأن لعب الفريق الأبيض مبارياته على استاد القاهرة، في ظل الهزائم المتتالية التي تعرض لها في الدوري المصري بالفترة الأخيرة.

رد جديد من ميدو على مرتضى منصور



ورد أحمد حسام ميدو بفيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على مرتضى منصور، وعلق عليه: «وأنا رايح أبخر استاد القاهرة»، وركب على الفيديو ابتهال «ماشي في نور الله».

تصريحات مرتضى منصور وميدو



وكان ميدو قد انتقد تصريحات مرتضى منصور وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، بشأن طلبهما بتغيير استاد القاهرة في الدوري المصري

وانتقد الثنائي استاد القاهرة، عقب مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش الأخيرة، والهزيمة بهدف نظيف بداعي أن أرضية الملعب غير صالحة لخطة الفريق الأبيض وهو ما يعرض الفريق للهزائم.

ورد مرتضى منصور على ميدو في فيديو مسجل عبر قناته: «دا عيل لعب سنتين في النادي افتكر نفسه رمز للنادي، وهذا غير حقيقي».

مرتضى منصور: الخمرة لعبت بدماغ ميدو



وتابع: «الخمرة لعبت بدماغه ودايما سكران، وأكثر من مرة يخطئ ويأتي ليعتذر ويبكي وأسامحه لكن لن يحدث هذا مرة أخرى».



وأكد مرتضى منصور أن استاد الدفاع الجوي، سوف يستضيف مباريات الزمالك المقبلة في الدوري الصري ومختلف البطولات.

