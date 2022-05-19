شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة طبية فى الأهلي بعدم مشاركة محمد الشناوي أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية في الجهاز الطبي للأهلي لاستبعاد محمد الشناوي، حارس الفريق، من مباراة إنبي المقرر لها السبت المقبل في الدوري الممتاز، حتى لا تتفاقم الإصابة التى تعرض لها في مباراة البنك الأهلي أمس، وتسببت في خروجه من أرض الملعب.

ويرى الجهازان الطبي في الأهلي أنه من الأفضل إراحة الشناوي وعدم الدفع به في مباراة إنبي من أجل شفائه جيداً من الإصابة التى عانى منها في لقاء البنك، حتى لا تؤثر هذه الإصابة على مشاركة الحارس الدولي مع الأهلي أمام الوداد المغربي بملعب الأخير يوم 30 مايو الجاري بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

واكتفى محمد الشناوي بأداء جلسة تأهيل على هامش مران الفريق اليوم، الخميس، ضمن برنامج تأهيل الحارس الدولي للتعافي من إصابته البسيطة التي تعرض لها في مباراة البنك أمس.

ومن المقرر أن يتم حسم موقف الشناوي خلال مران الغد بالتنسيق بين الجهازين الفني والطبي للفريق.

وغادر محمد الشناوي مباراة البنك الأهلي أمس التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، وعانى الشناوي من آلام بسيطة في العضلة الخلفية حيث خرج من المباراة في الدقائق الأولى للشوط الثاني وشارك على لطفى بدلاً منه.

وأدى الأهلي أدىمرانه صباح اليوم على استاد التتش؛ استعدادا لمباراة ‏انبي المقرر لها يوم السبت المقبل والمؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة البنك الأهلي جلسات استشفائية؛ للتخلص من ‏الإجهاد العضلي، فيما أجرى الجهاز الفني تدريبات كرة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة ‏أمس.‏

وخاض عمرو السولية تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بالجري حول ‏الملعب وأداء تدريبات خفيفة بالكرة وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي الذي يقوم ‏بتنفيذه لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.‏