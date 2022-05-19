شكرا لقرائتكم خبر عن حسام زين مدافع الإنتاج الحربى على رادار بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل حسام زين لاعب الإنتاج الحربى حسابات الجهاز الفني الجديد لـ "بتروجت" بقيادة هيثم شعبان بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب خلال الفترة الماضية وتألقه في دوري القسم الثاني، هذا الموسم.

ويتبقى موسمين في عقد حسام زين مع الإنتاج الحربى حيث يعتمد عليه عبد الناصر محمد المدير الفني بشكل أساسي في قيادة الجبهة اليمنى، ويعد من العناصر الأساسية التي غنى عنها في الفريق.

وفاز الإنتاج الحربي، في أخر مبارياته بمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني، على نظيره وادي دجلة بهدف دون رد، على ملعب السلام ضمن الأسبوع الـ 27.

وسجل بدر موسى هدف الفوز للإنتاج الحربي والثلاث نقاط، في الدقيقة 89 بذلك يرتفع رصيد الإنتاج الى 38 نقطة ويظل رصيد وادي دجلة عند 41 نقطة.

ويلتقى الإنتاج الحربى مع نظيره منتخب السويس غدا الجمعة في الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة 28 من دورى القسم الثانى.