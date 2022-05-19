شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة النخبة لكرة الصالات غدًا بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا الجمعة بطولة النخبة لكرة الصالات، وذلك ضمن خطة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام ، لتطوير لعبة كرة الصالات والنهوض بها.

وتبدأ بطولة النخبة بمباراتي البنك الأهلي و الإسماعيلي في الرابعة عصرًا ثم مباراة الإعلاميين و الاتحاد السكندري في السادسة مساءًا على أن يقام مباراتي تحديد المراكز يوم السابع.

وتقام مباريات بطولة النخبة لكرة الصالات على صالة نادي الاتحاد السكندري.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إطلاق بطولة جديدة تحت مسمى بطولة النخبة لكرة الصالات وذلك ضمن خطة المجلس لتطوير لعبة كرة الصالات والنهوض بها.

توج فريق البنك الأهلي ببطولة كأس مصر لكرة الصالات بعد الفوز على الإسماعيلي بخمسة أهداف مقابل هدفين.