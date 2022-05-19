شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 / 5 / 2022 العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها فوز الزمالك بكأس أفريقيا لكرة اليد على حساب الأهلي ، و رابطة الأندية ترفض تأجيل مباراة الاهلي و إيسترن.

رابطة الأندية : مباراة الأهلى و إيسترن فى موعدها ولا نية للتأجيل

أكد مسئولو رابطة أندية الدوري الممتاز أن مباراة الأهلي و إيسترن ستقام في موعدها يوم الأربعاء المقبل 25 مايو ، ولا نية لتأجيلها بعد تأهل الأهلي لنهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر له 30 مايو الجاري أمام الوداد بالمغرب.

اتحاد الكرة يهنئ محمود أبو الرجال بعد إختياره حكماً مساعدًا في مونديال قطر 2022

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا - بإختيار الحكم الدولي المساعد محمود أبو الرجال للمشاركة في كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري.

شيكابالا يؤدى تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم

واصل محمود عبد الرازق" شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك ، البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني على هامش تدريب اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في كأس للموسم الماضي. .

محمد الشناوى يؤدى جلسة تأهيل فى "جيم: الأهلي للتعافى من إصابة الخلفية

اكتفى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بأداء جلسة تأهيل على هامش مران الفريق اليوم ،الخميس، ضمن برنامج تأهيل الحارس الدولي للتعافي من إصابته البسيطة التي تعرض لها في مباراة البنك أمس.

مرتضى منصور يفتتح حدائق ومنشآت الزمالك الجديدة .. حلبية والكومى أبرز الحضور

افتتح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عددا من الحدائق والمنشآت الجديدة داخل مقر القلعة البيضاء .

الزمالك يهزم الأهلى 29-28 ويتوج بطلا لكأس الكؤوس الأفريقية لليد

توج فرق الزمالك ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية لليد بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 29-28 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس بالنيجر

فيفا ينصف إيسترن كومبانى ويتحفظ على شكوى ثنائى غانا بعد فسخ عقدهما

أكد باسم عادل مدير الكرة والمتحدث الإعلامي لنادى إيسترن كومبانى، أن الاتحاد الدولى "فيفا" أنصف إيسترن كومبانى في أزمة ثنائى الفريق الغانى الذى فسخ عقدهما قدما شكوى للفيفا للحصول على قيمة عقدهما كاملا.