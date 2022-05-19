شكرا لقرائتكم خبر عن ثمانية المجد في الرجاء تزين أبرز نتائج مجموعة بحري بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الجولة الثامنة والعشرون من دوري القسم الثاني مجموعة بحري، نتائج كبيرة، حيث فاز نادي المجد السكندري على الرجاء المطروحي بثمانية أهداف نظيفة كأكبر عدد من الأهداف تم تسجيله في مباراة واحدة هذا الموسم.

ويعاني نادي الرجاء هذا الموسم من عقوبة إيقاف القيد مما ادي الي مشاركته بالناشئين وتراجع النتائج أدت الي هبوط الفريق الي دوري القسم الثالث، وتناوب أكثر من مدير فني علي نادي الرجاء خلال الموسم مثل ( كرم جابر ورضا ابواليزيد وطارق محجوب ومحمد عوض المدير الفني الحالي.

وجاءت النتائج كالتالي:

الرجاء 0 - 8 المجد

المصري بالسلوم 1 - 2 الصيد بالمحلة

دكرنس 1 - 1 سبورتنج

بايونيرز 2 - 1 حرس الحدود

الزرقا 1 - 1 كفرالشيخ

الاوليمبي 0 - 0 المنصورة

بلديه المحله 0 - 1 ابوقيرللاسمدة

الحمام 2 - 2 العاب دمنهور

وانضم نادي الزرقا بداية الموسم إلي مجموعة بحري قادما من مجموعة القاهرة في بداية الموسم، وبعد انقطاع مجموعة كبيرة من اللاعبين عن التدريبات بسبب مشكلة مستحقاتهم مع النادي، فقد الفريق العديد من النقاط أدت لهبوط الفريق، وهبطت الزرقا الجوله الماضيه بعد الهزيمه من حرس الحدود بخماسيه نظيفه.