شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر: غياب فرق شمال إفريقيا حصَّر المنافسة بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد الأحمر قائد فريق اليد بنادي الزمالك سعادته بالفوز وتتويج فريقه ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 29-28 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس في النيجر.

وقال ألحمر في تصريحات تليفزيونية لمراسل قناة أون تايم سبورتس عقب مباراة فريقه أمام الأهلي: "كان تركيزنا على اسعاد الجماهير وأهدى لهم اللقب، البطولة لم تشهد تواجد فرق شمال إفريقيا القوية، لذلك كان من الطبيعي أن تنحصر المنافسة بين الأهلي والزمالك".

وواصل قائد فريق اليد بالزمالك: "تلقينا دعوة كريمة من السفير المصري في النيجر، لكن ذلك كان يسبق مباراتنا مع الأهلي بـ24 ساعة، كنا نحتاج للتركيز، وهذا سبب رفضى التواجد ضمن هذه الدعوة، مع احترامي للسيد السفير".

وأكمل الأحمر: "المنافسة مع الأهلي كانت قوية، وكل لاعبى الزمالك قدموا أداء بطوليا استحقوا عليه التتويج باللقب الأفريقي، ونهدى هذا التتويج للجماهير البيضاء".

حصل الزمالك على هذا اللقب 5 مرات من قبل أعوام ، 1985، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2016 ، بينما حصد الأهلى اللقب 4 مرات من قبل أعوام ، 2013 ، 2017 ، 2018 ، 2020 .

تأهل فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى النهائى فى هذه النسخة بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى35/21 فى إطار نصف نهائى المنافسة ، بينما فاز الأهلى على بوسكو الإيفوارى 39 / 23 فى نفس الدور .